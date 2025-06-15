Турция резко повысит стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы
- 15.06.2025, 15:46
На 15%.
Турция с 1 июля увеличит стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до $5,83, заявил министр транспорта республики Абдулкадир Уралоглу. Это повышение будет четвертым с 2022 года — с тех пор, как ожидается, цена вырастет более чем в семь раз.
«Мы регулярно увеличивали стоимость золотого франка, которая оставалась постоянной на уровне $0,8 в течение 39 лет, до 2022 года, каждый год. С повышением в этом году мы увеличим плату за проход в 7,2 раза по сравнению с периодом до 2022 года», — сказал Уралоглу (цитата по NTV).
Министр объяснил повышение текущими котировками на золото. С осени 2022 года она продолжает постепенно расти и по состоянию на 13 июня составляет $3,320 за унцию.
Министр добавил, что повышение стоимости позволит турецким властям оказывать государственные услуги в проливах на прежнем уровне с точки зрения качества, развивать инфраструктуру и системы мониторинга движения судов.
Проливы Босфор и Дарданеллы расположены друг от друга на расстоянии 190 км и разделены Мраморным морем. Они соединяют открытое море (Средиземное) с закрытым (Черным).
Морское судно, идущее из Черного в Средиземное море, входит в Босфор, на берегах которого расположен Стамбул, откуда выплывает в Мраморное море. Оттуда через Дарданеллы корабли следуют в Средиземное море.