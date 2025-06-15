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Организаторы «Уимблдона» анонсировали рекордный призовой фонд

  • 15.06.2025, 16:09
Организаторы «Уимблдона» анонсировали рекордный призовой фонд

Сколько может заработать Соболенко в случае победы?

Третий в сезоне-2025 турнир «Большого шлема» предусматривает беспрецедентно высокие призовые в одиночном разряде для мужчин и женщин.

Суммарный гонорарный фонд устроители британских соревнований увеличили почти на 50%. В прошлом году он составлял 35,884 миллионов фунтов стерлингов, или $48,68 миллионов. В нынешнем сезоне он будет равняться $72,59.

Самую большую его часть получат чемпионы в мужском и женском одиночных разрядах. Впервые в истории победитель одного турнира обогатится на сумму, превышающую $4 миллиона. Если быть точным, обладатель трофея заработает $4,07 миллиона.

На «Уимблдоне» в основной сетке точно выступят Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Через квалификацию туда попробуют пробиться Александра Саснович, Ирина Шиманович и Кристина Дмитрук.

«Уимблдон» пройдет с 30 июня по 13 июля.

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