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Дубайская авиакомпания отменила рейсы в Минск

  • 15.06.2025, 16:33
  • 1,256
Дубайская авиакомпания отменила рейсы в Минск

На фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.

Государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai рейсы в Минск и из Минска, которые должны были состояться 15 июня, пишет «Радыё Свабода».

Как следует из сайта Национального аэропорта «Минск», отменен рейс из Минска в Дубай — самолет должен был вылететь в 0.30, а также из города Дубай в белорусскую столицу, который планировался на 23:30.

Соответствующие рейсы компании, запланированные на 16 июня, пока есть в расписании полетов.

В то же время сейчас самолет Белавиа выполняет рейс в Дубай через Ташкент — Boeing 737-800 вылетел из Минска в 5:25.

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