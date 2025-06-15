Парламент Косово в 32-й раз подряд провалил попытку начать работу 1 15.06.2025, 16:41

Депутаты не могут избрать спикера парламента.

Спустя более четырех месяцев после парламентских выборов законодатели Косово до сих пор не смогли принять решение о полноценном начале работы парламента.

Об этом пишет балканская служба «Радио Свобода».

Ассамблея Косово в воскресенье собралась уже в 32-й раз, чтобы попытаться проголосовать за спикера парламента, но голосование снова завершилось безрезультатно.

Партия главы косовского правительства Альбина Курти «Самоопределение» не имеет единоличного большинства, но продолжает настаивать на назначении спикером своей кандидатки Албулены Хаджиу, которую отвергает оппозиция.

В свою очередь, оппозиция не может выдвинуть согласованную кандидатуру спикера и отвергла вариант тайного голосования за него. Каждая из трех крупных оппозиционных партий также имеет разное видение выхода из тупика.

По процедуре, Ассамблея Косово собирается каждые 48 часов, пока не сможет закрыть учредительную сессию – избрать спикера и пятерых вице-спикеров.

Президент Косово Вйоса Османи имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы, но пока воздерживается от такого шага, опасаясь еще большего политического кризиса.

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