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Иран подтвердил гибель восьми топ-командиров

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  • 15.06.2025, 16:51
  • 1,118
Иран подтвердил гибель восьми топ-командиров

Среди них — руководитель ракетной программы.

Иран подтвердил гибель руководителя ракетной программы Корпуса стражей исламской революции и нескольких его заместителей.

Об этом сообщает Times of Israel.

Иран заявил, что вследствие израильского удара, погиб руководитель ракетной программы Корпуса стражей исламской революции, а также семь его доверенных заместителей, что серьезно нарушило командование данной разработкой.

Отметим, что ранее Иран уже признал гибель генерала Амира Али Хаджизаде, руководителя аэрокосмического отдела Гвардии, в результате удара, нанесенного Израилем в пятницу 13 июня.

Как оказалось, также были убиты:

генерал Махмуд Багери,

генерал Давуд Шейкхян,

генерал Мохаммад Багер Тахерпур,

генерал Мансур Сафарпур,

генерал Масуд Тайеб,

генерал Хосро Хасани,

генерал Джавад Джарсара.

В КСИР не уточнили, почему эти люди собрались в одном месте, однако, как ранее рассказывали в Израиле, их разведка провела успешную спецоперацию, обманом заставив руководство иранских военно-воздушных сил собраться на совместную встречу.

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