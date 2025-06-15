Иран подтвердил гибель восьми топ-командиров

Иран подтвердил гибель восьми топ-командиров2
- 15.06.2025, 16:51
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Среди них — руководитель ракетной программы.
Иран подтвердил гибель руководителя ракетной программы Корпуса стражей исламской революции и нескольких его заместителей.
Об этом сообщает Times of Israel.
Иран заявил, что вследствие израильского удара, погиб руководитель ракетной программы Корпуса стражей исламской революции, а также семь его доверенных заместителей, что серьезно нарушило командование данной разработкой.
Отметим, что ранее Иран уже признал гибель генерала Амира Али Хаджизаде, руководителя аэрокосмического отдела Гвардии, в результате удара, нанесенного Израилем в пятницу 13 июня.
Как оказалось, также были убиты:
генерал Махмуд Багери,
генерал Давуд Шейкхян,
генерал Мохаммад Багер Тахерпур,
генерал Мансур Сафарпур,
генерал Масуд Тайеб,
генерал Хосро Хасани,
генерал Джавад Джарсара.
В КСИР не уточнили, почему эти люди собрались в одном месте, однако, как ранее рассказывали в Израиле, их разведка провела успешную спецоперацию, обманом заставив руководство иранских военно-воздушных сил собраться на совместную встречу.