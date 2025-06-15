Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение для мира
- 15.06.2025, 17:12
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По словам президента США, он заставит страны пойти на сделку.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, он заставит Иран и Израиль пойти на сделку, также как заставил Индию и Пакистан. Для этого он намерен использовать торговлю государств с США. Такой подход позволит привнести «разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами», отметил американский президент.
«Благодаря моему вмешательству, по крайней мере на данный момент, установился мир, и так будет и впредь! Точно так же скоро установится мир между Израилем и Ираном! Сейчас ведутся многочисленные звонки и встречи. Я делаю многое, но никогда не получаю признания — и это нормально, народ все понимает», — написал он.
Трамп вспомнил «жаркую и напряженную борьбу» между Сербией и Косово во время его первого президентского срока, а также конфликт между Египтом и Эфиопией. В обоих случаях, по словам Трампа, он предотвратил войну.