Для обучающихся в автошколах хотят ввести новшества 15.06.2025, 17:16

Какие изменения могут появиться.

В Беларуси могут ввести новшества для тех, кто получает водительские удостоверения. Об этом заявил начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков на заседании постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров, пишет агентство «Минск-новости». Среди прочего могут увеличить количество часов обучения навыкам вождения с 50 до 70 и расширить практику использования интерактивных обучающих тренажеров.

Теоретический экзамен с первой попытки в 2024 году сдали 58% выпускников автошкол, практический — 35%, отмечают в ГАИ МВД. В Госавтоинспекции такой уровень получаемых знаний и навыков считают недостаточным. При этом немало нареканий на качество обучения поступает от самих выпускников автошкол.

Все это, как отмечалось на заседании в правительстве, требует принятия мер для повышения качества оказываемых услуг по подготовке водителей. Для решения проблемы МВД выступает с инициативой определить конкретный перечень условий, при которых действие сертификата о соответствии учебной организации может быть приостановлено или отменено (прекращено). Также есть предложение рассмотреть вопрос о внесении изменений в единые программы подготовки водителей. В частности, увеличить количество часов обучения навыкам вождения с 50 до 70 и расширить практику использования интерактивных обучающих тренажеров.

Между тем с 8 апреля изменился порядок приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством.

Согласно новой инструкции при наличии водительского удостоверения категории В граждане допускаются к сдаче практического экзамена на право управления транспортным средством категории С только в условиях реального дорожного движения в населенном пункте. Площадка в этом случае отменяется. Если в правах имеется категория С, а человек дополнительно получает категорию В, практический экзамен принимают только в условиях дорожного движения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com