Индийский миллиардер скончался после укуса пчелы во время игры в поло с принцем Уильямом 15.06.2025, 17:42

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Пчела залетела ему в рот.

Британский матч по поло обернулся трагедией: 53-летний индийский миллиардер Санджай Капур скончался после того, как пчела залетела ему в рот и ужалила. Укус спровоцировал анафилактический шок, мужчина впал в кому и вскоре умер, сообщает Mirror.

Санджай Капур — глава крупнейшей компании по производству автозапчастей Sona Comstar — присутствовал на игре, в которой традиционно принимали участие представители британской аристократии, включая принца Уильяма. По данным СМИ, Капур был лично знаком с наследником престола и регулярно участвовал в благотворительных матчах.

Трагический инцидент произошел мгновенно: пчела оказалась в дыхательных путях, спровоцировав отек и остановку сердца. Несмотря на помощь медиков, миллиардера не удалось спасти. До этого момента он не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем или аллергиях.

Смерть Капура потрясла как индийскую бизнес-элиту, так и британскую знать. Как пишет Mirror, именно увлеченность поло и близость к светской жизни Лондона стали причиной развода Капура с известной актрисой Каришмой Капур: та утверждала, что супруг оставил ее с больным младенцем ради игры с принцем.

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