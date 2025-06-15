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ВСУ нанесли удар по российской самоходной артиллерийской установке «Пион»

  • 15.06.2025, 17:48
ВСУ нанесли удар по российской самоходной артиллерийской установке «Пион»

Видео.

Вследствие слаженной работы аэроразведки «Черного леса» и смежных подразделений была уничтожена российская самоходная артиллерийская установка «Пион».

Об этом сообщили на странице бригады «Черный лес».

Отмечается, что подразделение аэроразведки бригады обнаружило и скорректировало огонь по российской САУ.

«Смежные подразделения, метким выстрелом превратили САУ с мощной пушкой калибра 203 мм на металлолом», - говорится в сообщении.

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