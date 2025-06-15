ВСУ нанесли удар по российской самоходной артиллерийской установке «Пион»
- 15.06.2025, 17:48
Видео.
Вследствие слаженной работы аэроразведки «Черного леса» и смежных подразделений была уничтожена российская самоходная артиллерийская установка «Пион».
Об этом сообщили на странице бригады «Черный лес».
Отмечается, что подразделение аэроразведки бригады обнаружило и скорректировало огонь по российской САУ.
«Смежные подразделения, метким выстрелом превратили САУ с мощной пушкой калибра 203 мм на металлолом», - говорится в сообщении.