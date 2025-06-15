Президент Словакии анонсировал визит в Украину 15.06.2025, 18:23

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Петр Пеллегрини уже проинформировал об этом Зеленского.

Президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что планирует посетить Киев и уже проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Пеллегрини сказал в воскресенье, 15 июня, в эфире ток-шоу 5 минут 12 секунд на телеканале STVR, сообщает Pravda.

Словацкий президент отметил, что хочет, чтобы его визит имел «определенный положительный смысл для обеих сторон». Он также заявил, что Украина является большой возможностью для Словакии в долгосрочной перспективе.

«Я попросил украинскую сторону предоставить определенный смысл, чтобы это не был просто визит вежливости. Чтобы мы могли найти какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы мы могли послать позитивный сигнал», — сказал Пеллегрини.

По его словам, необходимо смотреть в будущее после окончания украинско-российской войны, когда Украина начнет восстанавливаться и развиваться.

«Это может пойти на пользу Словакии, которая находится на границе с Украиной и на границе с Европейским Союзом, и это действительно может быть огромным толчком для устранения региональных различий внутри Словакии», — отметил Пеллегрини.

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