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На рынке труда продолжает усугубляться обстановка

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  • 15.06.2025, 18:39
  • 1,754
На рынке труда продолжает усугубляться обстановка

Растет дефицит кадров.

В Беларуси продолжает расти официальная безработица. По данным Минтруда, на начало июня в центрах занятости было зарегистрировано 4 тысячи человек. Месяцем ранее — 3,6 тысячи.

Для сравнения: на 1 января этого года было 2,6 тысячи официальных безработных. По данным Белстата, фактическая безработица, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в четвертом квартале прошлого года составила 3%, или 150,4 тыс. человек.

Нанимателями на начало июня нуждались в 216,4 тыс. работниках (на 1 мая было 208,2 тысячи вакансий). Причем более 24 тыс. предложений было с предоставлением жилья. «Спрос на работников по профессиям рабочих составил 67,8% от общего числа вакансий», — уточняют службы занятости.

К примеру, на 26 апреля в общереспубликанском банке вакансий было размещено почти 202 тысячи предложений от нанимателей.

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