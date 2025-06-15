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37-летняя мать двоих детей выиграла турнир WTA в Лондоне

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  • 15.06.2025, 18:52
  • 1,806
37-летняя мать двоих детей выиграла турнир WTA в Лондоне

Призовой фонд турнира – $1 млн.

Победительницей The HSBC Championships, завершившегося в Лондоне турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1 млн, стала Татьяна Мария из Германии. Занимая в мировом рейтинге лишь 86-е место и попав в основную сетку через квалификацию, она по ходу этого состязания обыграла канадку Лейлу Фернандес (30-я в мире), чешку Каролину Мухову (14-я), Елену Рыбакину из Казахстана (11-я), американку Мэдисон Кис (8-я), а в финале победила другую представительницу США Аманду Анисимову (15-я) со счетом 6:3, 6:4 за 1 час 23 минуты.

Это самый крупный титул в карьере полуфиналистки Wimbledon 2022 года, которая до этого выиграла три турнира, а теперь в возрасте 37 лет и 10 месяцев стала самой возрастной победительницей турниров WTA категории 500 и вошла в четверку самых возрастных чемпионок состязаний WTA за всю историю (см. справку). Отметим также, что у немецкой теннисистки есть две дочери — 11 и 4 лет.

Самые возрастные чемпионки турниров WTA

1. Билли Джин Кинг (США) — 39 лет 7 месяцев — 1983 год — Бирмингем.

2. Кимико Дате (Япония) — 38 лет 11 месяцев — 2009 год — Сеул.

3. Серена Уильямс (США) — 38 лет 3 месяца — 2020 год — Окленд.

4. Татьяна Мария (Германия) — 37 лет 10 месяцев — 2025 год — Лондон.

5. Мартина Навратилова (США) — 37 лет 7 месяцев — 1994 год — Париж.

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