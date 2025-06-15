В Турции потерпели крушение два воздушных шара с туристами
- 15.06.2025, 19:15
Есть погибший и пострадавшие.
Два воздушных шара после взлета из долины Ихлара в центральной части Турции, потерпели крушение. Об этом 15 июня сообщает со ссылкой на местне власти агентство Anadolu.
Один воздушный шар совершил жесткую посадку в районе села Гезлюкую, примерно в 20 километрах на запад от места вылета.
В результате аварии погиб пилот аппарата. Представитель местной власти объяснил, что тот выпал из корзины воздушного шара, когда в веревке запутались его ноги.
🇹🇷 Tragedy in Turkey: One dead, 19 injured after two hot air balloons crash near Ihlara Valley in Aksaray.— Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) June 15, 2025
The cause is unknown. The region, famous for Cappadocia’s “fairy chimneys,” is a hotspot for balloon tourism.
🎈 Emergency teams on site.#Turkey #Cappadocia… pic.twitter.com/9FYZ7AfzlX
В результате жесткой посадки пострадали 19 туристов из Индонезии, их передали медикам для обследования.
Еще один инцидент с воздушным шаром произошел возле села Белисирма, пострадали 12 туристов из Индии, они получили легкие травмы.
По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, жесткие посадки случились из-за внезапного изменения погодных условий после взлета воздушных шаров.
Проводится техническое расследование инцидентов, пишет Anadolu.