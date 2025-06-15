В Турции потерпели крушение два воздушных шара с туристами 15.06.2025, 19:15

Есть погибший и пострадавшие.

Два воздушных шара после взлета из долины Ихлара в центральной части Турции, потерпели крушение. Об этом 15 июня сообщает со ссылкой на местне власти агентство Anadolu.

Один воздушный шар совершил жесткую посадку в районе села Гезлюкую, примерно в 20 километрах на запад от места вылета.

В результате аварии погиб пилот аппарата. Представитель местной власти объяснил, что тот выпал из корзины воздушного шара, когда в веревке запутались его ноги.

🇹🇷 Tragedy in Turkey: One dead, 19 injured after two hot air balloons crash near Ihlara Valley in Aksaray.



The cause is unknown. The region, famous for Cappadocia’s “fairy chimneys,” is a hotspot for balloon tourism.



🎈 Emergency teams on site.#Turkey #Cappadocia… pic.twitter.com/9FYZ7AfzlX — Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) June 15, 2025

В результате жесткой посадки пострадали 19 туристов из Индонезии, их передали медикам для обследования.

Еще один инцидент с воздушным шаром произошел возле села Белисирма, пострадали 12 туристов из Индии, они получили легкие травмы.

По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, жесткие посадки случились из-за внезапного изменения погодных условий после взлета воздушных шаров.

Проводится техническое расследование инцидентов, пишет Anadolu.

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