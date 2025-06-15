Макрон прибыл в Гренландию
- 15.06.2025, 19:19
Медиа называют визит ответом Трампу.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посещают автономную Гренландию. Визит происходит в то время, когда напряженность между США, Гренландией и Данией все еще ощутима из-за стремления американского президента Дональда Трампа захватить остров, передает датский общественный вещатель DR.
«Я прибыл в Гренландию с посланием солидарности, поддержки и дружбы», – заявил Макрон по прибытии.
Президент Франции отметил, что «очень рад быть здесь и получить понимание всех вопросов», и привел в пример изменение климата и экономическое развитие. Политик не упоминал Штаты или Трампа напрямую, но DR отмечает, что этот визит является «прямым ответом на угрозы Дональда Трампа захватить» Гренландию. Об этом пишут и другие западные медиа.
Макрон, Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен для проведения рабочей встречи прибыли на судно «Нильс Юэль», которое является одним из трех фрегатов типа «Ивер Гюитфельд» вооруженных сил Дании. Это самые большие и мощные военные корабли королевства.
С тех пор как Макрон стал президентом восемь лет назад, он настойчиво работает над тем, чтобы Франция и Европа стали более независимыми от США как в безопасном, так и в экономическом смысле.
Также у Франции есть собственные сильные обязательства по Арктике: страна пообещала инвестировать один миллиард евро в полярные исследования до 2030 года.
Также Франция является одной из шести стран, не принадлежащих к этому региону, но являющихся постоянными наблюдателями в Арктическом совете.
Это межправительственный форум высокого уровня, членами которого являются США, Россия, Канада, Дания (также представляет Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.