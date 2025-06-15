ЦАХАЛ атаковал аэропорт Ирана в 2300 км от Израиля
- 15.06.2025, 19:34
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Рекордная дальность.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по самолету в аэропорту на востоке Ирана. Расстояние до цели составило рекордные 2300 километров с начала операции
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля.
«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, примерно в 2 300 километрах от Израиля», - говорится в публикации.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что действия ВВС Израиля направлены на установление воздушного превосходства в воздухе над Ираном.
«Это самый дальний удар, нанесенный с начала операции», - добавили в израильской армии.