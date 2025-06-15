закрыть
15 июня 2025, воскресенье, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ атаковал аэропорт Ирана в 2300 км от Израиля

  • 15.06.2025, 19:34
  • 2,826
ЦАХАЛ атаковал аэропорт Ирана в 2300 км от Израиля

Рекордная дальность.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по самолету в аэропорту на востоке Ирана. Расстояние до цели составило рекордные 2300 километров с начала операции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, примерно в 2 300 километрах от Израиля», - говорится в публикации.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что действия ВВС Израиля направлены на установление воздушного превосходства в воздухе над Ираном.

«Это самый дальний удар, нанесенный с начала операции», - добавили в израильской армии.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип