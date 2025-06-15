Reuters: Трамп наложил вето на план Израиля ликвидировать аятоллу Хаменеи 15.06.2025, 20:08

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Ранее сообщалось, что Хаменеи не исключается как потенциальная цель для ударов Израиля.

Американский президент Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства», — сказал один из источников.

По словам Трампа, он «легко» может прекратить конфликт Израиля и Ирана. Президент США также предостерег Иран от нанесения ударов по американским целям.

Газета WSJ ранее писала, что Хаменеи не исключается как потенциальная цель для ударов Израиля. Об этом изданию сказал неназванный израильский чиновник. По его словам, Израиль допускает удары по любым потенциальным целям, если это поможет уничтожить иранскую ядерную программу.

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