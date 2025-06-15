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В США женщина нашла в океане свое кольцо за $10 000

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  • 15.06.2025, 20:15
  • 3,038
В США женщина нашла в океане свое кольцо за $10 000

На поиски ушло шесть часов.

Американка Сара Моун из штата Миссури потеряла обручальное кольцо стоимостью $10 000 во время отдыха на побережье Флориды. Украшение соскользнуло с пальца прямо в воды Атлантического океана. Несмотря на маловероятность успеха, женщина решила не сдаваться — и спустя шесть часов поисков ей удалось найти кольцо.

По словам Сары, кольцо имеет для нее не только материальную, но и большую эмоциональную ценность. Потеря произошла утром 31 мая, когда они с семьей вышли на пляж.

«Я даже не заметила, как кольцо исчезло. Просто забыла, что оно на пальце», — рассказала она.

@sarahkraffty I FOUND MY WEDDING RING!!! @Joel Maun #snorkeling #adventure #foryoupage #fypシ #foryourpagetiktok #fypage #shark #vacation #lost #ring #ocean #beach #vacation #vaca #reef #foryou #foryoupageofficiall #beachvibes #summer #couple #husband ♬ original sound - Sarah Kraffty

Не рассчитывая на помощь со стороны, Сара организовала поисковую операцию самостоятельно: надела маску, трубку, взяла с собой камеру GoPro и несколько часов ныряла в океане в районе кораллового рифа, где, по ее предположению, могло упасть украшение.

«Я старалась сохранять спокойствие, не паниковать. Примерно понимала, где это могло случиться», — сказала женщина.

Через шесть часов она действительно обнаружила кольцо — момент, когда она выныривает с ним из воды, попал на видео и стал вирусным в TikTok, набрав более 8 млн просмотров.

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