В США женщина нашла в океане свое кольцо за $10 000

В США женщина нашла в океане свое кольцо за $10 0003
- 15.06.2025, 20:15
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На поиски ушло шесть часов.
Американка Сара Моун из штата Миссури потеряла обручальное кольцо стоимостью $10 000 во время отдыха на побережье Флориды. Украшение соскользнуло с пальца прямо в воды Атлантического океана. Несмотря на маловероятность успеха, женщина решила не сдаваться — и спустя шесть часов поисков ей удалось найти кольцо.
По словам Сары, кольцо имеет для нее не только материальную, но и большую эмоциональную ценность. Потеря произошла утром 31 мая, когда они с семьей вышли на пляж.
«Я даже не заметила, как кольцо исчезло. Просто забыла, что оно на пальце», — рассказала она.
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Не рассчитывая на помощь со стороны, Сара организовала поисковую операцию самостоятельно: надела маску, трубку, взяла с собой камеру GoPro и несколько часов ныряла в океане в районе кораллового рифа, где, по ее предположению, могло упасть украшение.
«Я старалась сохранять спокойствие, не паниковать. Примерно понимала, где это могло случиться», — сказала женщина.
Через шесть часов она действительно обнаружила кольцо — момент, когда она выныривает с ним из воды, попал на видео и стал вирусным в TikTok, набрав более 8 млн просмотров.