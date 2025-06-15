Украинский беспилотник «Волыняка» официально стал на вооружение ВСУ 15.06.2025, 20:28

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Он эффективно поражает бронетехнику и укрепления.

Министерство обороны Украины сообщило, что отечественный беспилотный авиационный комплекс «Волыняка» прошел процесс кодификации и получил разрешение на использование в составе Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация появилась на сайте оборонного ведомства в воскресенье, 15 июня.

«Волыняка» — украинская разработка, которую военные активно применяют еще с начала полномасштабной войны против России. С его помощью было уничтожено большое количество вражеской техники, укреплений и живой силы противника. Дрон демонстрирует стабильную эффективность в различных условиях — от сильного ветра до сумерек и непогоды. Новейшие модификации комплекса имеют усовершенствованные технические показатели.

Согласно данным Минобороны Украины, комплекс состоит из пульта управления, очков пилота, ретранслятора и гексакоптера многоразового использования, оснащенного шестью мощными бесколлекторными двигателями. Дрон способен точно сбрасывать взрывные заряды на цели, поражение которых достигает даже бронированной техники.

Кроме боевых функций, модернизированная версия "Волыняки" может выполнять логистические задачи — доставлять необходимые грузы непосредственно в зону боевых действий. Летательный аппарат был разработан с учетом особенностей работы в экстремальных фронтовых условиях.

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