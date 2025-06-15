На улицах разных городов Беларуси заметили красные диваны 15.06.2025, 21:01

Как они там появились?

Жители нескольких беларусских городов заметили на улицах красные диваны. Теперь стало известно, что это был анонс pop-up выставки продукции отечественных предпринимателей, которую организовал «Альфа-Банк». Об этом сообщается в телеграм-канале этого финучреждения.

Этим проектом организаторы хотели вдохновить каждого, кто мечтает о собственном деле, и поддержать тех, у кого уже есть свое дело.

«Все мы знаем: бизнесменами не рождаются. Чтобы стать успешным предпринимателем, нужно пройти целый путь и не всегда он самый простой. Зато возле вас всегда найдутся диванные критики с комментариями: „слишком долго“, „очень дорого“, или „ой, как-то не прибыльно“. Они легко дают советы, особенно когда нет своего бизнеса, когда ты не знаешь, через что надо пройти, чтобы достичь результата», — рассказал руководитель по массовому бизнесу «Альфа-Банка» Алексей Кулиев.

Он также добавил, что есть те, кто выбирает не просто сидеть на диване или критиковать, а исполнять свою мечту.

Выставка работает в минском пространстве «Цех» до 20 июня, она бесплатная. Туда привезли диваны из Витебска, Бобруйска, Гродно, Минска. Например, есть вариант от бренда UNO MAS UNO, чья лимонная бирка стала символом трендовой одежды, а также от студии ZROBIM architects, которую два вдохновленных архитектора превратили в большую команду специалистов с проектами от Беларуси до США.

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