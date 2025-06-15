«Бавария» со счетом 10:0 победила новозеландский «Окленд Сити» на клубном ЧМ

«Бавария» со счетом 10:0 победила новозеландский «Окленд Сити» на клубном ЧМ1
- 15.06.2025, 21:25
Игру посетили более 21 тысячи зрителей.
Мюнхенская «Бавария» начала выступление на клубном чемпионате мира в США с разгромной победы над новозеландским «Окленд Сити» в Цинциннати (штат Огайо).
Матч группы C завершился со счетом 10:0.
Мячи забили Кингсли Коман (6-я, 21-я минуты), Саша Боэ (18), Майкл Олисе (20, 45+3), Томас Мюллер (45, 89), Джамал Мусиала (67, 73 — с пенальти, 84).
Игру посетили более 21 тыс. зрителей.
Также в группе C выступают аргентинский «Бока Хуниорс» и португальская «Бенфика».
«Окленд Сити» — 13-кратный победитель Лиги чемпионов Океании, при этом в команде, как ранее рассказал тренер Пол Поза, у всех футболистов есть еще основная работа. Из-за этого, по словам тренера, не все игроки смогли приехать на турнир в США.
«Окленд Сити» регулярно участвовал в клубном чемпионате мира в предыдущие годы, в 2009-м занял пятое место, в 2014-м взял бронзу. С этого года в турнире вместо семи команд участвует 32.