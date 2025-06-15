Пчелы «угнали» велосипед на парковке в Минске 15.06.2025, 21:52

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Видео.

Необычную сцену наблюдали 15 июня жители Минска: на парковке возле одного из торговых центров пчелы облепили велосипед. Одна из очевидцев поделилась видео в TikTok.

Судя по кадрам, инцидент произошел возле торгового центра Green в «Чижовке».

Автор видео спросила у пользователей, как теперь владелец заберет свой транспорт. В комментариях люди поделились мнениями, что он снимет рой водой. Некоторые предположили, что пчелы в таких местах долго не задерживаются. Девушка ответила, что, спустя некоторое время снова была в этом месте, и велосипед был уже чист, пишет «Зеркало».

Тем временем блогер «Мерзкий Кокобай» опубликовал кадры, на которых видно, как мужчина пытается подойти к велосипеду, но потом уходит. Спустя некоторое время он разместил еще один ролик, рассказав, что владелец велосипеда отвлек рой коробкой, но что было в ней, не уточнил.

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