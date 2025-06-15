закрыть
15 июня 2025, воскресенье, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пчелы «угнали» велосипед на парковке в Минске

  • 15.06.2025, 21:52
  • 1,920
Пчелы «угнали» велосипед на парковке в Минске

Видео.

Необычную сцену наблюдали 15 июня жители Минска: на парковке возле одного из торговых центров пчелы облепили велосипед. Одна из очевидцев поделилась видео в TikTok.

Судя по кадрам, инцидент произошел возле торгового центра Green в «Чижовке».

Автор видео спросила у пользователей, как теперь владелец заберет свой транспорт. В комментариях люди поделились мнениями, что он снимет рой водой. Некоторые предположили, что пчелы в таких местах долго не задерживаются. Девушка ответила, что, спустя некоторое время снова была в этом месте, и велосипед был уже чист, пишет «Зеркало».

@vikachercavskay #втоп #минск ♬ LUNA BALA (Slowed) - Yb Wasg'ood & Ariis

Тем временем блогер «Мерзкий Кокобай» опубликовал кадры, на которых видно, как мужчина пытается подойти к велосипеду, но потом уходит. Спустя некоторое время он разместил еще один ролик, рассказав, что владелец велосипеда отвлек рой коробкой, но что было в ней, не уточнил.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип