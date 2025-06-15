На фронте в Украине погиб известный актер Юрий Фелипенко 15.06.2025, 22:54

После полномасштабного вторжения РФ он добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.

На фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко, который после полномасштабного вторжения РФ добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины. Он служил в батальоне ударных БПАК «Ахиллес» 92-го отдельного штурмового батальона.

Об этом сообщила его жена, ведущая YouTube-проекта «Эбаут» Екатерина Мотрич в Instagram 15 июня. Никаких подробностей она не разглашала, но отметила, что дату прощания с погибшим воином объявят позже.

«Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили. Детали прощания позже», – написала Мотрич.

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье. Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого), который окончил в 2016 году.

Он был актером Киевского академического драматического театра на Подоле и сыграл более 20 ролей, в частности в спектаклях «Разве ревут волы, когда ясли полны?», «Серые пчелы», «Имитация» и другие. Также работал в театре-студии «Стигма», озвучивал иностранные фильмы и мультфильмы, в частности «Как приручить дракона-2» и «Первая украинская сказка».

В 2014 году Фелипенко дебютировал на экране. Он сыграл в детективном сериале «Возвращение Мухтара-9». После этого его неоднократно можно было увидеть в популярных украинских лентах, в частности «Отдел-44», «Что делает твоя жена», «Оккупированные», «Цвет страсти» (главная роль), «Обещание Богу» (главная роль).

В апреле 2024 году актер стал на защиту Украины в составе батальона ударных БПАК «Ахиллес» 92-го отдельного штурмового батальона.

В прошлом году Фелипенко женился на своей девушке Екатерине Мотрич после пяти лет отношений.

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