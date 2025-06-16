Белый дом обсуждает запрет на въезд в США гражданам 36 стран 16.06.2025, 1:04

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Есть ли в списке Беларусь?

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность значительного расширения списка стран, гражданам которых полностью или частично запрещен въезд в Соединенные Штаты. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полученный им текст внутренней дипломатической телеграммы Госдепартамента США за подписью госсекретаря Марко Рубио.

В телеграмме говорится, что под ограничения могут попасть 36 стран, «вызывающих опасения», если они в течение 60 дней не устранят причины этих опасений Вашингтона. Речь идет в частности, о том, что граждане некоторых стран участвовали в актах терроризма в Соединенных Штатах или в «антисемитской и антиамериканской деятельности», заявили в Госдепе США.

Другие страны, попавшие в список, не содействовали высылке своих граждан из США, как того хотела американская администрация, либо не имеют «компетентного или сотрудничающего правительства для выдачи заслуживающих доверия документов, удостоверяющих личность», указало ведомство. Наконец, паспорта, выдаваемые еще некоторыми государствами, как считают в Вашингтоне, обладают «сомнительной безопасностью».

Вот 36 стран, чьи граждане рискуют через два месяца полностью или частично лишиться возможности въезда в США: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Бутан, Вануату, Габон, Гамбия, Гана, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Либерия, Мавритания, Малави, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Эфиопия и Южный Судан.

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