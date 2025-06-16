92-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия
- 16.06.2025, 2:34
Женщина порекомендовала заниматься спортом.
92-летняя жительница Китая по имени Ли раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Jianghua TV.
По словам пожилой женщины, речь идет о занятиях спортом дома. Она рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу. Кроме того, китаянка вращает обруч. Она уточнила, что ей неудобно тренироваться на улице.
Для восстановления Ли каждый вечер держит ноги в горячей воде. «Раньше у меня случались судороги в ногах, но после того, как я начала принимать ванны, это больше не повторялось», — заявила женщина.