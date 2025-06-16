92-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия 16.06.2025, 2:34

Женщина порекомендовала заниматься спортом.

92-летняя жительница Китая по имени Ли раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Jianghua TV.

По словам пожилой женщины, речь идет о занятиях спортом дома. Она рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу. Кроме того, китаянка вращает обруч. Она уточнила, что ей неудобно тренироваться на улице.

Для восстановления Ли каждый вечер держит ноги в горячей воде. «Раньше у меня случались судороги в ногах, но после того, как я начала принимать ванны, это больше не повторялось», — заявила женщина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com