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92-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия

  • 16.06.2025, 2:34
92-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия

Женщина порекомендовала заниматься спортом.

92-летняя жительница Китая по имени Ли раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Jianghua TV.

По словам пожилой женщины, речь идет о занятиях спортом дома. Она рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу. Кроме того, китаянка вращает обруч. Она уточнила, что ей неудобно тренироваться на улице.

Для восстановления Ли каждый вечер держит ноги в горячей воде. «Раньше у меня случались судороги в ногах, но после того, как я начала принимать ванны, это больше не повторялось», — заявила женщина.

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