Вертолет с туристами упал в море у побережья Афин 16.06.2025, 4:13

Пассажиры смогли самостоятельно выбраться из кабины.

Вертолет с американскими туристами потерпел крушение сразу после взлета в южном пригороде Афин — Вульягмени. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERTnews.

Инцидент произошел 15 июня в 12:30 по местному времени. Частное воздушное судно вылетело из аэропорта Элевсина, чтобы забрать две пары путешественников и доставить их на остров Миконос. Однако через несколько секунд после взлета летательный аппарат упал в море.

Пассажиры самостоятельно выбрались из кабины — никто не пострадал. От медицинского осмотра все четверо американцев отказались. Пилот также в порядке, он дает показания.

По предварительной версии, причинами происшествия могли стать механическая неисправность или сильный ветер. Личные вещи людей уже подняты водолазами, а вертолет планируют извлечь в течение двух дней. Тогда же будут названы официальные причины аварии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com