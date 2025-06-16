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Вертолет с туристами упал в море у побережья Афин

  • 16.06.2025, 4:13
Вертолет с туристами упал в море у побережья Афин

Пассажиры смогли самостоятельно выбраться из кабины.

Вертолет с американскими туристами потерпел крушение сразу после взлета в южном пригороде Афин — Вульягмени. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERTnews.

Инцидент произошел 15 июня в 12:30 по местному времени. Частное воздушное судно вылетело из аэропорта Элевсина, чтобы забрать две пары путешественников и доставить их на остров Миконос. Однако через несколько секунд после взлета летательный аппарат упал в море.

Пассажиры самостоятельно выбрались из кабины — никто не пострадал. От медицинского осмотра все четверо американцев отказались. Пилот также в порядке, он дает показания.

По предварительной версии, причинами происшествия могли стать механическая неисправность или сильный ветер. Личные вещи людей уже подняты водолазами, а вертолет планируют извлечь в течение двух дней. Тогда же будут названы официальные причины аварии.

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