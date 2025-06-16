Иран нанес масштабный удар по Израилю: есть погибшие 16.06.2025, 7:32

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Коллаж: УНИАН

Много раненых.

Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль, взрывы раздавались во многих районах страны. По данным The Times of Israel, под ударом был Тель-Авив и город Хайфа, где находится нефтеперерабатывающий завод, крупный порт и военно-морская база, а также Тель-Авив и его пригороды.

По данным организации «Маген Давид Адом», три человека погибли в результате попадания иранских баллистических ракет, и еще более 60 получили ранения.

В результате атаки пострадали два высотных жилых здания в центральном Израиле.

Также, по данным СМИ, ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе, возник масштабный пожар.

Израильская электрическая корпорация сообщила, что иранские удары повредили местную электросеть в центральной части Израиля.

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