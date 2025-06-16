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Аятолла Хаменеи боится за свою жизнь

  • 16.06.2025, 7:41
Аятолла Хаменеи боится за свою жизнь
Али Хаменеи

Иранского правителя спрятали в бункере.

После начала масштабных ударов Израиля по территории Ирана, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи был срочно эвакуирован в подземный бункер.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, лидера Исламской Республики вместе с семьей в ночь на 13 июня перевезли в укрытие в районе Лавизан на северо-востоке Тегерана. В этом же бункере Хаменеи уже скрывался во время ракетных атак в апреле и октябре 2024 года.

Как отмечается, Израиль сознательно не ликвидировал Хаменеи в первую ночь операции, предоставив ему «последний шанс» полностью отказаться от иранской программы по обогащению урана. Это решение стало частью стратегии давления, направленной на прекращение развития ядерного потенциала Ирана.

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