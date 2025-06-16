Что ждет доллар: прогноз аналитика 16.06.2025, 7:58

Какие курсы установят в обменниках.

Вот уже полгода обменный курс белорусского рубля к доллару США и евро укрепляется, и нет признаков, что рубль собирается сдаваться. Каких курсов ждать на текущей неделе, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Доллар продолжает дешеветь

За прошлую неделю, вопреки нашему прогнозу, курс доллара США на белорусских торгах идет вниз и к окончанию недели остановился на значении USD/BYN 2,9848. Всего за прошлую неделю «бакс» потерял -0,40% и к началу года снижение курса оставляет уже -14,07%. Объем торгов за неделю также немного выше среднего и всего было совершено сделок на сумму 66,261 млн долларов США. К слову сказать, в четверг 12 июня доллар сделал попытку вернуться в диапазон выше трех рублей, в ходе торговой сессии были курсы минимально выше, но не смог удержать планку и закончил неделю на очередном минимуме.

Российский рубль также закончил прошлую неделю со знаком минус и потерял на белорусском валютном рынке -0,12%. Укрепление курса рубля к началу года минимально сократилось до +12,68%. Объем торгов также остается на высоких уровнях со значением 22 434,530 млн российских рублей. Курс закрытия торгов БВФБ в пятницу RUB/BYN 3,7735 за 100 российских рублей.

Длинные выходные и укрепление рубля

Не исключено, что причиной укрепления белорусского рынка ко всем основным валютным активам стали длинные выходные на прошлой недели в Российской Федерации. 12 июня россияне отпраздновали национальный праздник, пятница стала перенесенным выходным.

Помимо этого поддержку рублю оказывают ставшие уже привычными факторы жесткой ДКП Банка России, привыкание к санкционным издержкам и снижающийся спрос на иностранные валюты на российском рынке.

На прошлой неделе российская Госдума закрепила корректировки бюджета России на 2025 год, предложенные Правительством России. Повышен уровень бюджетного дефицита до 3,8 трлн рублей (или 1,7% ВВП), снижен расчетный курс доллара США до 94,3 рубля, повышен уровень инфляции до 7,6% и снижена расчетная цена нефти до 56 долларов за баррель. Таким образом, текущая ситуация принимает форму нормы.

На внешнем контуре последние три дня прошлой недели отмечены очередной вспышкой военной активности, на этот раз на Ближнем Востоке. Совершено закономерно на этом фоне цена нефти в моменте поднималась до $79,8 за баррель, цена золота уверенно перешагнула уровень в $3300 за унцию как на фьючерсном, так и на спотовом рынке. Развитие событий на этой неделе может толкнуть мировые рынки к новым максимумам. Или же, при наличии доброй воли с обеих сторон, вернуть котировки к привычным значениям.

Прогноз на неделю

Важным событием финансового рынка может стать плановое заседание комитета по открытым рынкам ФРС США. Текущая ставка ФРС составляет 4,50%, но уверенное снижение инфляционных показателей может подтолкнуть регулятора к началу цикла снижения. Если ФРС пойдет на такой шаг – это безусловно послужит поводом для укрепления доллара на мировом рынке. В противном случае основная валютная пара EUR/USD шансы двинуться на север к отметке 1,200.

На белорусском валютном рынке основные изменения пока происходят около текущих значений и существенные предпосылки для изменения сложившегося курса не сформировались. Доллар остается вблизи трех рублей, российский рубль около RUB/BYN 3,775.

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