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«Есть только святая вода и инициатива ветврача»

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  • 16.06.2025, 8:08
  • 2,330
«Есть только святая вода и инициатива ветврача»

Кто в ответе за падеж скота?

Лукашенко заявил об историческом падеже скота в Беларуси. В чем главные причины этого явления? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к ветврачу:

— Посадили без объяснений и обвинений, сразу после пламенной речи Лукашенко, нашего начальника. Главного ветврача. За компанию еще пару человек.

Запугивания, угрозы, шантаж и обвинения. В исполкоме провели обвинительно-показательное собрание. Больше всех старались те, у кого и так рыльце в пушку или ранее привлекались за взятку. Большая часть людей уволится, а работать и так некому.

Если бы Лукашенко работал на самом деле в колхозе, то гражданин бы знал, что падеж телят был, есть и будет!

В большинстве хозяйств есть только «святая вода и инициатива ветврача». Не везде даже есть достойная оплата труда.

Но кто-то вдруг забыл, что главный ветврач — это просто наемный работник, и он делает то, что ему скажут.

И пока Лукашенко не умрет, ничего не поменяется

При этом все молчат, как вырезают фермы КРС из-за бруцеллеза, а свиньи почти все вырезаны из-за африканской чумы. И практически вся республика сегодня работает на российском сырье.

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