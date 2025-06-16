Белорусов в Дубае бросили на произвол судьбы 6 16.06.2025, 8:16

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Они не могут вернуться домой после отмены рейсов «Белавиа».

Белоруска вместе с сыном прилетела в Дубай 4 июня рейсом авиакомпании Fly Dubai, обратный билет в Минск был оформлен на 14 июня. Однако в день вылета рейс отменили, и с этого момента начались проблемы с возвращением домой, пишет onliner.by.

По словам туристки, путевка была куплена через белорусского турагента, туроператор — «Русский экспресс», принимающая сторона в Дубае — Al Khalidia. Сразу после отмены рейса семье пообещали продлить проживание в отеле, но вместо пятизвездочного отеля их переселили в четырехзвездочный, и бронирование оформили всего на один день. Поиск нового варианта занял много времени из-за задержек в коммуникации между туроператором и отелем.

— Нам говорили, что в ближайшее время нас отправят в Минск. Затем начали предлагать рейсы в Москву и Самару, но подтвердить ни один не удалось. Мы с белорусским агентом просили рассмотреть любые маршруты с возможностью доехать до Минска самостоятельно. Однако в Fly Dubai отказались сажать белорусских туристов на рейсы, вылетающие в российские города, — говорит женщина.

По ее словам, российских туристов активно вывозят — работают рейсы Fly Dubai в Самару, Москву, Санкт-Петербург, а также борта «Аэрофлота» и «Победы».

— А белорусские туристы остались без вылета. Fly Dubai приостановила полеты в Минск, а на рейсы в РФ белорусов не берут. Вылет обещали организовать на 17 июня, но точной информации нет. Консульство говорит: ждите. Туроператор — тоже. Мы звоним каждый день, просим продлить проживание, ищем любые варианты. К счастью, нам продлили проживание в отеле до 19 июня и включили двухразовое питание, за что мы благодарны агенту. Но дальше — неизвестность, — рассказала туристка.

Она также подчеркнула: с каждым днем остается все меньше денег, усиливается страх остаться без крыши над головой.

— Эту ситуацию освещают в прессе именно о российских туристах и уделяют ей внимание, потому что их задержалось около 5 тысяч человек. Но белорусов тоже задержалось очень много, и нас не вывозят, в отличие от них.

Билеты до Минска через «Белавиа» можно купить только на 22 июня, и стоят они от 4800 рублей.

Напомним, отмена рейсов Fly Dubai связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Компания не хочет выполнять облеты зоны конфликта или дозаправки и оставила только маршруты на Москву. Рейсы в Минск отменены полностью.

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