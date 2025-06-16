Туареги разбили колонну российских наемников 16.06.2025, 8:52

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Новая атака на оккупантов в Мали.

Российские наемники из так называемого «Африканского корпуса» и их союзники в лице сил военной хунты Мали получили новый удар от повстанцев-туарегов.

На платформе X опубликовано видео, на котором запечатлен момент атаки FPV-дрона повстанцев, снаряженного противотанковой гранатой ПГ-7В, по автомобильной колонне российских боевиков и солдат армии малийской хунты.

Судя по опубликованным кадрам, удар, в частности, пришелся по экскаватору. Не исключено, что атака повстанцев была совершена во время процесса вывода российской ЧВК «Вагнер» из Мали, которую заменяет упомянутый «Африканский корпус», связанный с тайным подразделением армии РФ и контролируемый Кремлем.

По информации российских пабликов, военная хунта Мали не стала продлевать контракт с «вагнеровцами».

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