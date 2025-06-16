Туареги разбили колонну российских наемников
- 16.06.2025, 8:52
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Новая атака на оккупантов в Мали.
Российские наемники из так называемого «Африканского корпуса» и их союзники в лице сил военной хунты Мали получили новый удар от повстанцев-туарегов.
На платформе X опубликовано видео, на котором запечатлен момент атаки FPV-дрона повстанцев, снаряженного противотанковой гранатой ПГ-7В, по автомобильной колонне российских боевиков и солдат армии малийской хунты.
#Mali / #Russia 🇲🇱🇷🇺: "Azawad Liberation Front" has struck vehicles belonging to "Malian Army" (#FAMa) and "#Russian Africa Corps" (ex-#Wagner PMC). #Azawad militias seemingly used a couple of FPV Kamikaze Drones armed with PG-7V HEAT pattern Anti-Tank RPG warheads. pic.twitter.com/tDBHTBXae5— war_noir (@war_noir) June 15, 2025
Судя по опубликованным кадрам, удар, в частности, пришелся по экскаватору. Не исключено, что атака повстанцев была совершена во время процесса вывода российской ЧВК «Вагнер» из Мали, которую заменяет упомянутый «Африканский корпус», связанный с тайным подразделением армии РФ и контролируемый Кремлем.
По информации российских пабликов, военная хунта Мали не стала продлевать контракт с «вагнеровцами».