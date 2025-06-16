В Беларуси растет инфляция
- 16.06.2025, 9:06
В этом признались даже лояльные властям эксперты.
Инфляция в Беларуси в мае 2025 года достигла 7,1% в годовом выражении, что выше показателя апреля, который составил 6,5%.
Об этом сообщают лояльные властям эксперты Евразийского банка развития.
Особенно заметно подорожали продукты питания: их стоимость возросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как в апреле этот рост был 8,3%.
Основным фактором увеличения цен стали сезонные овощи и фрукты, которые подорожали на 14,4% в годовом исчислении, тогда как в апреле их рост составил всего 6,8%.
Цены на услуги также увеличились, составив 7,2% в мае против 7% в апреле. Непродовольственные товары остались на уровне апреля с ростом в 3,6%.
Базовая инфляция, отражающая устойчивый компонент роста цен, также увеличилась до 7,1% в годовом выражении, что выше 6,6% в апреле. Это указывает на продолжающееся проинфляционное давление со стороны внутреннего спроса.