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Макрон отверг идею Трампа

  • 16.06.2025, 9:10
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Макрон отверг идею Трампа
Эмманюэль Макрон

Президент Франции против посредничества Путина между Израилем и Ираном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Гренландию, где он выразил поддержку арктическому острову, заявил, что Россия не имеет авторитета для посредничества в кризисе между Израилем и Ираном, как это предложил президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Reuters.

В воскресном интервью ABC News Трамп заявил, что готов чтоб Путин, чьи войска вторглись в Украину и который сопротивляется попыткам Трампа добиться перемирия с Киевом, выступил посредником между Израилем и Ираном. Макрон заявил, что отвергает такую идею.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас ведет интенсивный конфликт и уже несколько лет подряд не соблюдает Устав ООН, может быть посредником», – заявил Макрон.

Он также отметил, что Франция не участвовала ни в одной из атак Израиля против Ирана.

Макрон посетил Гренландию, самоуправляемую часть Дании, которая имеет право провозгласить независимость и которую Трамп угрожает захватить, перед поездкой в Канаду на саммит лидеров «Группы семи».

В минувшие выходные Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который касался эскалации между Ираном и Израилем.

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