Макрон отверг идею Трампа
- 16.06.2025, 9:10
- 2,328
Президент Франции против посредничества Путина между Израилем и Ираном.
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Гренландию, где он выразил поддержку арктическому острову, заявил, что Россия не имеет авторитета для посредничества в кризисе между Израилем и Ираном, как это предложил президент США Дональд Трамп.
Об этом пишет Reuters.
В воскресном интервью ABC News Трамп заявил, что готов чтоб Путин, чьи войска вторглись в Украину и который сопротивляется попыткам Трампа добиться перемирия с Киевом, выступил посредником между Израилем и Ираном. Макрон заявил, что отвергает такую идею.
«Я не верю, что Россия, которая сейчас ведет интенсивный конфликт и уже несколько лет подряд не соблюдает Устав ООН, может быть посредником», – заявил Макрон.
Он также отметил, что Франция не участвовала ни в одной из атак Израиля против Ирана.
Макрон посетил Гренландию, самоуправляемую часть Дании, которая имеет право провозгласить независимость и которую Трамп угрожает захватить, перед поездкой в Канаду на саммит лидеров «Группы семи».
В минувшие выходные Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который касался эскалации между Ираном и Израилем.