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В Беларусь наконец-то пришло лето

  • 16.06.2025, 9:15
В Беларусь наконец-то пришло лето

Синоптики обещают до +29°С.

16 июня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. По данным Белгидромета, ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем составит +24.. +29°С.

Прогноз по регионам

Минск 25..+27. Ветер северо-западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.

Брест +27..+29. Ветер западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.

Витебск +24..+26. Ветер северо-западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.

Гомель +25..+27. Ветер северо-западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.

Гродно +27..+29. Ветер западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.

Могилев+25..+27. Ветер северо-западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.

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