В Беларусь наконец-то пришло лето
- 16.06.2025, 9:15
Синоптики обещают до +29°С.
16 июня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. По данным Белгидромета, ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем составит +24.. +29°С.
Прогноз по регионам
Минск 25..+27. Ветер северо-западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.
Брест +27..+29. Ветер западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.
Витебск +24..+26. Ветер северо-западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.
Гомель +25..+27. Ветер северо-западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.
Гродно +27..+29. Ветер западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.
Могилев+25..+27. Ветер северо-западный, слабый. Малооблачно. Без осадков.