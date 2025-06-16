Британская разведка озвучила потери КНДР в Курской области

Британская разведка озвучила потери КНДР в Курской области1
- 16.06.2025, 9:25
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Они огромные.
Во время наступления в Курской области Корейская Народно-Демократическая Республика могла потерять более шести тысяч своих военнослужащих.
Об этом говорится в последнем отчете Главного управления разведки Министерства обороны Великобритании. Они считают, что главной причиной значительных потерь стали масштабные десантные штурмы с высоким уровнем истощения личного состава:
«Общие потери составляют более половины от примерно 11 000 военнослужащих КНДР, которые изначально были развернуты в Курской области. Отчеты из открытых источников свидетельствуют о том, что КНДР впоследствии перебросила в Курск ограниченное количество дополнительных войск».
Отмечается, что 4 июня секретарь Совета безопасности Российской Федерации, экс-министр обороны Сергей Шойгу второй раз за несколько месяцев встретился с Ким Чен Ыном. В разведке считают, что он был ключевым собеседником в теме поддержки незаконного нападения на Украину.