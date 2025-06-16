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Белорусы могут отказаться от некоторых коммунальных услуг

  • 16.06.2025, 9:30
Белорусы могут отказаться от некоторых коммунальных услуг

За них можно не платить.

Белорусы могут отказаться от некоторых коммунальных услуг и перестать за них платить. Об этом рассказала заместитель гендиректора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства Ольга Драпей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеграм-канал «ЖКХ Минск официально».

Жилищно-коммунальные услуги подразделяются на основные и дополнительные. В первом случае отказаться от получения услуг и их оплаты нельзя, однако во втором такая возможность есть.

— Если вы не хотите, чтобы вам оказывалась дополнительная жилищно-коммунальная услуга, вы можете не подписывать договор на ее оказание либо отказаться от заключенного договора. Для отказа от заключенного договора необходимо направить на адрес исполнителя услуг предупреждение, — обратила внимание О. Драпей.

К дополнительным ЖКУ услугам относятся:

установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств;

установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

организация работы и содержание вахтеров;

аренда и (или) замена напольных противогрязевых ковровых покрытий;

благоустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройство и их дальнейшее содержание.

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