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Ни одна из резиденций не защитит Лукашенко

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 16.06.2025, 9:51
  • 2,852
Ни одна из резиденций не защитит Лукашенко

Действия Израиля заставили диктатора задуматься.

Лукашенко провел настолько «успешный» визит в Китай, что после визита продолжает кампанию по убеждению всех и вся в его успешности. Пришлось даже корректировать график, чтобы провести встречу с китайской делегацией, которая находилась с плановым визитом.

Вечерняя часть графика была более интересна. Лукашенко рассматривал самодельные беспилотники, которые ещё несколько лет назад считал игрушками. Хотя и сегодня он был скептичен к гейм-ченджера в современной войне

Однако мысли агрофюрера были заняты другим. Пока он занимался рассматриванием шоу дронов, Израиль продолжал планомерно уничтожать остатки ядерной программы Ирана и (о, ужас) нанес удар по резиденции верховного аятоллы.

Происходящее неизбежно вызвало ассоциации с тем, что ни одна из почти двадцати резиденций не защитит агрофюрера. Равно как и российские ядерные заряды не гарантия безопасности, а мишень, которая очень легко превращается в радиоактивные отходы.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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