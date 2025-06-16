Генштаб ВСУ добавляет новое направление боев 16.06.2025, 10:09

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Фото: MinistryofDefence_UA

Из-за активизации войск РФ.

Генштаб ВСУ добавил новое направление из-за активности врага на Сумщине. Еще одно направление переименовано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В ответ на активизацию боевых действий в приграничных районах Сумской области, Генеральный штаб ВСУ обновил формат ежедневных оперативных сводок.

Начиная с 16 июня, отчеты будут включать новое направление Северо-Слобожанское.

В ведомстве пояснили, что новое подразделение в сводках появляется из-за роста угроз со стороны РФ в приграничье и для оперативного информирования общества о ходе оборонительных действий.

Также Харьковское направление официально переименовано в Южно-Слобожанское.

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