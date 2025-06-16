«Никогда не жалею денег» 4 16.06.2025, 10:14

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Белорусы поспорили из-за скошенной травы.

Вопрос стоимости покоса травы, особенно актуальный в связи с недавними изменениями в правилах благоустройства, продолжает волновать белорусских владельцев частных домов. Пользовательница TikTok рассказала о своём опыте и ценах, с которыми ей пришлось столкнуться, что вызвало бурное обсуждение и споры в комментариях о том, какая же цена за сотку скошенной травы является справедливой, пишет «Телеграф».

В своём видео женщина рассказала, что в мае она заплатила за скос травы на даче на 7-8 сотках 60 рублей (около 8 руб/сотка). «В принципе, ок», — оценила она тогда эту стоимость. Однако уже в июне, после дождей, когда «трава выросла», ей нужно было скосить 17-18 соток, плюс около 2-3 соток около дома.

По её словам, один человек, который пришёл скосить 2 сотки, взял с неё 40 рублей. Эту цену она посчитала «дороговатой», поэтому на остальные 18 соток наняла другого человека, которому заплатила уже 200 рублей. Итого, за начало июня у неё ушло 240 рублей на покос.

Автор видео посчитала, что это «весьма дорого», и при следующем покосе она будет «платить намного меньше». «Я думаю, что адекватная [цена] не 10 рублей, а где-то рублей 5-6, ну пусть там максимум 7-8», — поделилась она своим мнением, не уточнив, как именно собирается уменьшить затраты.

«Купи триммер и коси сама»

Видео вызвало активную дискуссию. Многие комментаторы посчитали цены, озвученные автором, вполне рыночными, а её ожидания — далёкими от реальности.

«Думаю, за 5-7 рублей вы будете косить сами», — написал один из пользователей.

«10 рублей уже не первый год — на сегодняшний день этого уже мало, цену поднимать нужно», — отметил другой.

Ещё один комментатор согласился: «10 рублей приемлемая цена, но сейчас будут брать больше, потому что спрос на эту работу».

Прозвучали и призывы ценить чужой труд: «Каждый труд должен быть оплачен. Вы сами попробуйте. Оцените свою сделанную работу. И потом столько же заплатите работяге. Будет справедливо».

Один из пользователей поддержал эту мысль: «Не знаю, я никогда не жалею денег работникам, которые делают тяжёлую работу».

Некоторые комментаторы посоветовали автору приобрести собственную технику: «Купи триммер за 300 рублей и коси сама».

«Столько техники по скосу травы сейчас в магазинах! Купите на эти деньги и отдыхайте с минимальным трудом и свежим дыханием травы! Ведь это и полезно!» — поделился найденными плюсами ещё один юзер.

Также напомнили и о расходах самих косарей: «Ну как бы расходники дорогие».

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