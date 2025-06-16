Назидательный пример для диктаторов
- Александр Фридман
- 16.06.2025, 10:18
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Режим в Тегеране — банкрот.
Нынешняя публичная дискуссия о судьбе 86-летнего Али Хаменеи — назидательный пример для диктаторов.
Без малого 50 лет он на разных позициях выстраивал режим с серьёзными амбициями, претендовавший как минимум на региональное лидерство и метивший в эксклюзивный клуб ядерных держав.
Теперь же «малый сатана» — Израиль — методично разрушает военные, научные и экономические опоры режима и не исключает ликвидации самого разбара Хаменеи, на которую пока, кажется, не соглашается «большой сатана» — США. Причём создаётся впечатление, что американско-израильская дискуссия идёт не о том, возможна ли такая операция — непреодолимых преград для Израиля в Иране, похоже, нет, — а о её целесообразности в нынешних условиях.
Уже одно это демонстрирует банкротство режима в Тегеране. Режим пока не обрушился и вполне может пережить нынешнюю войну. Но сам Хаменеи свою «схватку с сатаной» уже проиграл.
Александр Фридман, Telegram