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Назидательный пример для диктаторов

  • Александр Фридман
  • 16.06.2025, 10:18
  • 3,036
Назидательный пример для диктаторов
Александр Фридман

Режим в Тегеране — банкрот.

Нынешняя публичная дискуссия о судьбе 86-летнего Али Хаменеи — назидательный пример для диктаторов.

Без малого 50 лет он на разных позициях выстраивал режим с серьёзными амбициями, претендовавший как минимум на региональное лидерство и метивший в эксклюзивный клуб ядерных держав.

Теперь же «малый сатана» — Израиль — методично разрушает военные, научные и экономические опоры режима и не исключает ликвидации самого разбара Хаменеи, на которую пока, кажется, не соглашается «большой сатана» — США. Причём создаётся впечатление, что американско-израильская дискуссия идёт не о том, возможна ли такая операция — непреодолимых преград для Израиля в Иране, похоже, нет, — а о её целесообразности в нынешних условиях.

Уже одно это демонстрирует банкротство режима в Тегеране. Режим пока не обрушился и вполне может пережить нынешнюю войну. Но сам Хаменеи свою «схватку с сатаной» уже проиграл.

Александр Фридман, Telegram

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