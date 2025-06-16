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В США задержан подозреваемый в охоте на политиков-демократов

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  • 16.06.2025, 10:37
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В США задержан подозреваемый в охоте на политиков-демократов

Операция по его поимке заняла двое суток.

В американском штате Миннесота арестован вероятный стрелок по политикам-демократам. Об этом 16 июня пишет CNN.

Задержанного зовут Вену Ботлер. Он подозревается в убийстве лидера демократов в Палате представителей штата Мелиссы Гортман и ее мужа, а также в покушении на сенатора от Миннесоты Джона Гоффмана и его жену.

Американская полиция назвала поиски Ботлера «крупнейшей охотой в истории» штата, которая длилась почти двое суток. В операции были задействованы сотни детективов из 20 различных подразделений специального назначения.

Вначале правоохранители нашли машину подозреваемого, камеры зафиксировали, что он сбежал в лес. Полицейские использовали приборы ночного видения, вертолеты и дроны, рассказал телеканал. CNN пишет со ссылкой на полицию, что стрелок, вероятно, действовал в одиночку, но детали покажет следствие.

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