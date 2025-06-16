Как шифруются белорусские выпускники, желающие учиться за границей 16.06.2025, 10:51

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Польша в приоритете у многих.

Министерство образования РБ пытается остановить отток молодежи за границу. Глава ведомства Андрей Иванец считает, что для этого школьникам и родителям нужно рассказывать «о достижениях нашей системы образования». Но только разговорами дело не ограничивается.

Кто и почему выбирает иностранные вузы, а кто белорусские? «Немецкая волна» поговорила с родными выпускников и репетитором из Беларуси.

«Родители считают, что учеба за границей стоит неимоверных денег»

Белоруска Анна несколько лет живет в одной из европейских стран. Она планировала, что ее младший брат, который оканчивает школу в этом году, приедет к ней и будет учиться и работать в ЕС. Но и родители, и сам юноша предпочли учебу в одном из белорусских технических вузов. «Родители считают, что учеба за границей стоит неимоверных денег», - рассказывает Анна.

Сама она с эти не согласна. По мнению собеседницы, в Европе много возможностей для получения образования, есть различные гранты и программы, кроме того, студенты могут подрабатывать или волонтерить и подтягивать язык.

Дочь Ольги (имя изменено. - Ред.) также решила продолжить учебу в Беларуси. «С моей точки зрения, это правильное решение, потому что, как ни крути, только в Беларуси можно говорить по-белорусски всегда. Учить другие языки тоже можно здесь», - объясняет собеседница.

По ее словам, пока все одноклассники дочери также говорят, что собираются поступать в белорусские вузы. Ольга предполагает, что, возможно, кто-то просто не хочет афишировать, что планирует учиться за границей: «Осенью будет видно, так ли это».

Школа ведет агитацию за белорусское «лучшее в мире образование»

Минчанин Андрей (имя изменено. - Ред.) признается, что его сын, который окончил школу с золотой медалью, не собирается продолжать учебу в Беларуси. В ближайший год юноша будет усиленно изучать английский, чтобы поступить в вуз в Ирландии или США.

Андрей обращает внимание, что в последнее время в Беларуси ходили слухи о том, что даже студентам-платникам может угрожать обязательная отработка (в министерстве образования РБ пообещали, что в 2025 году таких нововведений не будет. - Ред.). Это стало еще одним аргументом в пользу учебы за границей.

Между тем, по словам Андрея, школа ведет активную агитацию за отечественное, «лучшее в мире образование», а перед сдачей централизованного тестирования нужно заполнить анкету и указать, куда планируешь поступать.

«Сын написал, что будет поступать в какой-то белорусский вуз. Мы посмотрели, какие экзамены там нужны, их и сдавали. Такая партизанская история», - рассказывает собеседник.

«Никто никому не доверяет, родители максимально шифруются»

Куда буду поступать одноклассники сына, Андрей не знает. «Никто никому не доверяет, родители максимально шифруются, - говорит мужчина. - Дети, возможно, друг другу рассказывают, но мы не влезаем в жизнь сына, не спрашиваем, что у других. Насколько я знаю, Польша в приоритете у многих».

Андрей не слышал, чтобы кто-то планировал поступать в российские вузы, но не исключает, что это возможно.

«Есть люди, которые смирились с реальностью, плюс работа российской пропаганды. Раньше старшеклассники могли поехать классом на каникулах куда-то во Францию, сейчас - Питер и Москва», - отмечает собеседник. По его словам, «Москва от денег лопается»: и стипендии, и возможности подработки во время учебы огромные.

«Родители хотят, чтобы у детей был достаток, и если не вникать в какие-то политические и моральные аспекты, то, к сожалению, видят перспективу (в учебе в РФ. - Ред.)», - добавляет Андрей.

«Боятся, чтобы оценки не испортили»

Репетитор по польскому языку Владимир (имя изменено. - Ред.) также отмечает, что выпускники и их родители стараются не рассказывать в школе о поступлении в зарубежные вузы. «Боятся, чтобы оценки не испортили, аттестат, саму эту корочку нормальную дали, без каких-то размытых печатей и исправлений», - говорит преподаватель.

Он также рассказал о новых бюрократических препонах. В этом году на получение апостиля аттестата, который, к примеру, требуется для поступления в польские учебные заведения, министерство образования ввело предварительную электронную запись. Но зарегистрироваться в системе можно только зная номер аттестата, то есть не раньше 13 июня, когда пройдут выпускные.

«Как только у детей окажется на руках аттестат, все ломанутся записываться на апостиль. Количество желающих будет приличное, система может не выдержать и полететь», - не исключает Владимир. Кроме того, по его словам, даже если с электронной регистрацией все будет нормально, все равно получить апостиль сможет в разы меньше людей, чем это было в прошлые годы по живой очереди.

«А польские вузы ждут, чтобы где-то до 10 июля документы были предоставлены уже в электронном виде», - отмечает собеседник.

Нововведения для абитуриентов из Беларуси есть и в Польше: теперь для поступления им нужно подтвердить знание польского на уровне B2, а также сдать внутренний экзамен в вузе. «Все это не упрощает поступление, и сделает Польшу не очень-то привлекательной для поступления в следующем году», - не исключает преподаватель.

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