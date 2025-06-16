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28 самолетов-заправщиков внезапно вылетели из США и полетели на восток

  • 16.06.2025, 10:57
  • 1,584
28 самолетов-заправщиков внезапно вылетели из США и полетели на восток
Фото: Детали

Их относительно большое количество необычно, и пункт назначения не указан.

Американские самолеты-заправщики были замечены взлетающими из США и пересекающими Атлантический океан в восточном направлении.

Об этом рассказал в понедельник, 16 июня, сайт «ХаАрец». Согласно открытым данным о полетах, вылет состоялся в последние часы. Такое необычно большое число самолетов-заправщиков. Их относительно большое количество необычно, и пункт назначения не указан, пишет сайт «Детали».

Но не просматривается никаких других причин, кроме усиления воздушной активности США или Израиля в войне с Ираном.

Эти заправщики могут лететь на замену уже действующим на ближневосточной арене самолетам-заправщикам или присоединиться к ним. Обозреватели отмечают, что в атаках на Иран участвуют самолеты F-35, модернизированные для более долгого полета, и они могут долететь до Ирана и вернуться без дозаправки. Если в небе появятся еще и заправщики, то истребители ВВС ЦАХАЛа смогут барражировать в воздухе, выслеживая и поражая иранские ракеты на стадии подготовки к запуску по Израилю, не давая им взлететь.

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