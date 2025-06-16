Трамп стал лишним
- Виктор Шлинчак
- 16.06.2025, 11:03
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Всем пора вспомнить известную формулу.
При Трампе все войны остановятся. Не остановились. Трамп придет – порядок наведет. Не навел. Трамп стал совершенно лишним элементом в мировых процессах, которые начались без него, но могут и закончиться без него.
Множественное и гипертрофированное эго, помноженное на оргазм от собственного величия, выводит Штаты из геополитической игры и влечет за собой обострение внутриамериканских процессов, которые долго разогревались в жерле вулкана и вот-вот потекут лавиной наружу (Лос-Анджелес – это только начало).
Что это значит для украинцев?
Только одно – нужно наращивать собственную силу и способность, потому что ни один Трамп не заставит Путина останавливаться.
Еще в прошлом году я напоминал формулу, которая должна стать для украинских властей основной, – «Меняйся или умри». Но я понимаю, что первая часть этого девиза до сих пор под большим вопросом:
потому что до сих пор на месте руки, ворующие на войне, до сих пор на должностях;
люди, тендерящие миллионы в тылу, и дальше наполняют офшоры;
до сих пор политические игрища преобладают над здравым смыслом.
Сегодня в эфирах меня снова будут спрашивать, уволит ли Трамп Виткоффа за проваленные переговоры на Ближнем Востоке и начало новой острой фазы войны. Но этот вопрос не к нам, потому что он влияет на нас только точечно – нефть растет в цене, а значит, денег у Путина для его армии станет больше.
Гораздо важнее вопрос: собираемся ли в конце концов меняться мы?
Виктор Шлинчак, «Фейсбук»