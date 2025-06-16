WSJ: Израиль добился уникального успеха 16.06.2025, 11:12

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Иран был застигнут врасплох.

В течение 48 часов после начала войны с Ираном Израиль заявил о своем превосходстве в воздухе над западной частью страны, включая Тегеран. Это достижение, которого российские ВВС не смогли достичь в войне против Украины за 3,5 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal, подчеркивая, что эта неудача является одной из причин того, что российские войска увязли в изнурительной войне, неся ошеломляющие потери.

Издание также приводит мнение отставного генерал-лейтенанта ВВС США Дэвида Дептула, который указал на то, что в случае войны РФ против Украины можно увидеть основополагающую важность превосходства в воздухе. По его словам, в войне России против Украины ни одна из сторон не может достичь превосходства в воздухе, и это тупиковая ситуация и переход к войне на истощение. Израиль же обладает возможностью атаковать там, где он обладает превосходством в воздухе над районами Ирана.

Израиль, безусловно, извлек уроки из российских неудач и успехов Украины, когда планировал собственную кампанию против Ирана, пишет WSJ. Но, по словам военных чиновников и аналитиков, наиболее очевидный урок заключается в том, что израильские ВВС изначально более эффективны, чем российские, в то время, как Украина гораздо лучше обороняется, чем Иран.

В комментарии изданию отставной британский маршал авиации Эдвард Стингер указал, что сложная подготовка и инновации израильских ВВС в союзе с их интеграцией в разведывательные и кибернетические возможности являются главной причиной того, почему Израиль добился успеха там, где Россия потерпела неудачу.

«Все, что есть у русских — это пилоты. Они готовят этих пилотов для управления летающей артиллерией, и все», — отметил Стингер.

Как и у Украины, у Ирана нет боевых самолетов, способных выстоять в воздушном бою. Однако, акцентирует WSJ, в отличие от Киева, Тегеран не смог организовать наземную противовоздушную оборону, которая могла бы значительно ограничить возможности вражеских самолетов.

Не менее важным был элемент неожиданности, констатирует WSJ. Благодаря предупреждениям американской разведки о готовящемся вторжении РФ украинское военное командование в феврале 2022 года рассредоточило и скрыло большую часть своих мобильных средств ПВО. И после уничтожения нескольких бортов над украинскими городами самолеты РФ прекратили действовать за линией фронта, что и происходит по сей день.

В отличие от Украины Иран был застигнут врасплох, указывает автор публикации. Израильские спецназовцы тайно проникли в Иран и уничтожили ключевые объекты иранской ПВО с помощью БПЛА. Также Израиль смог ликвидировать большую часть военного руководства Ирана.

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