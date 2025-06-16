Белоруска поймала на Припяти гигантского толстолобика

Белоруска поймала на Припяти гигантского толстолобика7
- 16.06.2025, 11:23
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Его вес — около 60 кг.
Белорусы продолжают ловить в белорусских реках и озерах солидные трофеи. Причем размеры некоторых удивляют. В конце мая семья из Мозыря рыбачила на Припяти и поймала толстолобика весом почти 60 кг.
Александр рассказал onliner.by, что в то утро рыбачил с лодки вместе с семьей — женой Светланой и сыном Никитой — на Припяти, возле агрогородка Барбарово. Когда рыба начала клевать на спиннинг жены, сначала подумали, что это сом, но нет!
Через полчаса рыбу достали из воды — и гигантом оказался толстолобик. Приехав домой, трофей взвесили — весы показали 59,56 кг. «Толстолобик — это заслуга жены, ну и снасти не подвели», — скромно признал Александр.
Толстолобика, родиной которого является Восточная и Юго-Восточная Азия, в Беларуси часто используют для заселения водоемов. Он питается фитопланктоном. Вес рыбы может достигать 20 килограммов, но, как видим, встречаются особи значительно крупнее.