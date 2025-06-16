Почему Саудовская Аравия резко увеличила добычу нефти

Почему Саудовская Аравия резко увеличила добычу нефти1
- 16.06.2025, 11:23
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Влияние внешних факторов или собственные экономические соображения?
Обострение конфликта между Израилем и Ираном вновь поставило под угрозу стабильность поставок нефти с Ближнего Востока. На фоне этого международное внимание привлекло неожиданное решение ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии — увеличить добычу нефти, несмотря на снижение цен, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Некоторые эксперты предположили, что этот шаг был результатом давления со стороны США, стремящихся снизить инфляцию и подготовиться к возможным потрясениям на энергетическом рынке. Однако, по мнению аналитиков, у Саудовской Аравии были и внутренние причины для пересмотра своей нефтяной политики.
После почти трех лет сокращения добычи с целью удержания цен, такой подход перестал давать ожидаемый эффект. Некоторые участники картеля, в частности Казахстан, уже превышали квоты, чем вызывали раздражение Эр-Рияда, который нес основное бремя издержек.
Саудовская Аравия помнит, как в 2018 году повышение добычи по просьбе США привело к обвалу цен на нефть и нанесло удар по ее бюджету.
Кроме того, увеличение объемов добычи могло быть связано с попытками укрепить стратегическое партнерство с США. Саудовская Аравия заинтересована в доступе к американским технологиям в сферах ИИ, обороны и ядерной энергетики.
Теперь, когда цены на нефть вновь растут на фоне ближневосточной напряженности, США могут обратиться к стратегическим резервам или вновь попросить Эр-Рияд увеличить поставки. Однако ОПЕК+, скорее всего, будет действовать осторожно, учитывая чувствительность регионального баланса.