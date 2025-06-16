Лукашенко «обнаглел до крайности»11
- 16.06.2025, 11:31
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Это следует из его же заявлений.
На минувшей неделе в самочувствии Лукашенко словно произошло какое-то обострение. За несколько дней он выдал гору перлов, после которых хотелось или смеяться, или крутить пальцем у виска.
10 июня при посещении «Беларусьфильма» Александр Лукашенко говорил, что «вокруг война бушует» и плохо дело даже в Финляндии. Там же прозвучала загадочная фраза о событиях 2020 года: «Выскочить на улицу в коротких юбочках — это вы могли. И всех насиловали там».
13 июня Лукашенко потребовал от военных изобрести чудо-машину для борьбы с дронами:
«Естественно, хотелось бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Если мы такое изобретем, тогда нам не нужны никакие беспилотники».
А ведь было еще совещание 12 июня, на котором Лукашенко рассказал, что дефицит картошки в белорусских магазинах, оказывается, был следствием «заговора» против него.
А еще на этом совещании он так резко критиковал чиновников, что очернил и себя. UDF объясняет, как это произошло.
Вместо того, чтобы экономить, используя автомобиль, Лукашенко транжирит деньги на полеты на вертолете
Итак, пройдемся по высказываниям правителя.
«Посчитайте, сколько мы растратили. У нас из-за президента, если президент куда-то, вот в Березу, куда там завтра планируется? Тут их целая кавалькада. Я приземляюсь на вертолете. Почему на вертолете? Я вам должен сказать, одна из причин — что это намного дешевле, чем кортеж президента, даже если там безопасность и прочее, я летаю на вертолете.
И вот если я посмотрю там столько автомобилей вокруг этой точки, как говорит служба безопасности, на точке президента, там вокруг этой точки яблоку упасть негде. Ребята, мы обнаглели до крайности. Такого в девяностых годах не было. И дело не только потому, что мы беднее были, да, были беднее. Давайте с небес будем опускаться на землю», — заявил Лукашенко.
Ключевой момент в этом высказывании: правитель попытался убедить, что летая на вертолете, а не задействуя автомобильный кортеж, он сильно экономит бюджетные деньги. Однако это очевидная неправда.
При любых подсчетах и сравнениях (стоимость авто и вертолета, расходы на топливо и объемы топлива, расходы на содержание) результат один: поездка на автомобиле в 50-100 раз дешевле полета на вертолете.
Просто пример: в минском клубе «ДОСААФ» аренда старенького и примитивного вертолета Ми-2 всего на один час экскурсии над столицей стоит 3 400 белорусских рублей. При комфортных полетах Лукашенко бюджет совершенно другой.
А еще Лукашенко транжирит бюджетные деньги на личную службу безопасности
Лукашенко якобы переживает за расходы на свой кортеж? Конечно, это не так – иначе, как тогда быть с созданной для его охраны Службой безопасности президента?
Напомним, что в 2022-м «Киберпартизаны» взломали государственные базы данных и выложили в сеть информацию о 1 083 сотрудниках СБП. Бюджетные расходы на структуру растут год от года. на В 2021-м на СБП пошло из бюджета 29,7 миллиона рублей, в 2022-м – 33,6 млн, в 2023-м – 50,7 млн.
Если бы Лукашенко хотел сэкономить народные деньги, то мог бы значительно сократить штат СБП.
И еще потратили деньги на обустройство аэропорта рядом с родной деревней Лукашенко
Кстати, расходами на вертолет и самолет Лукашенко траты на его передвижение не ограничиваются. Уже несколько лет правитель летает в родную деревню Александрия… на «Боинге». Для этого в 16 км от деревни реконструировали аэродром «Болбасово».
Якобы аэродром был нужен для развития логистического комплекса «Бремино-Орша», за которым стоят приближенные к правителю бизнесмены. В реальности огромные деньги пошли и идут на содержание объекта, используемого под личные нужды Лукашенко.
Лукашенко вынуждает чиновников ездить из регионов лишний раз ездить в Минск
Приведем еще одну цитату Лукашенко из совещания 12 июня. Он призвал чиновников не злоупотреблять «какими-то совещаниями, заседаниями, форумами», на которые участников свозят из регионов.
«Это, во-первых, далеко. Поэтому, принимая то или иное решение, вы думайте, во что это обойдется. Это дорого», – сказал Лукашенко.
Однако правда в том, что сам правитель время от времени вынуждает чиновников из регионов ездить к нему в Минск. Например, в августе 2023 года Лукашенко провел совещание по развитию Витебского региона – но не в Витебске, а в минском Дворце Независимости. Вместо того, чтобы самом сесть в автомобиль и съездить в областной центр.
Подытожим: обвиняя чиновников в том, что они «обнаглели до крайности», Лукашенко своими действиями демонстрирует, что такая характеристика касается в первую очередь его.