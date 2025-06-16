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Зеленский предложил кандидатуру на должность генпрокурора Украины

  • 16.06.2025, 11:43
  • 1,134
Зеленский предложил кандидатуру на должность генпрокурора Украины
Руслан Кравченко

Сейчас он возглавляет налоговую службу.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту Украины поддержать кандидатуру Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в «Фейсбуке».

«В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора», - написал председатель ВР.

Стефанчук отметил, что Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Как известно Руслан Кравченко сейчас возглавляет Государственную налоговую службу, а перед этим был руководителем Киевской областной военной администрации. Ему 35 лет.

В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Буче.

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