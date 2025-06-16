В Стародорожском районе мужчине предложили повышение в должности на работе 1 16.06.2025, 11:46

2,210

Но из-за подарка от тестя он получил «уголовку».

В Стародорожском районе предложение о повышении в должности обернулось для 42-летнего работника уголовным делом, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета судебных экспертиз.

Фото: zerkalo.io

В милицию обратилась специалист отдела кадров одного из предприятий района. Она сообщила, что работник предъявил ей диплом о высшем образовании, выданный одним из учебных заведений Российской Федерации, с признаками подделки.

Как выяснилось, 42-летнему мужчине, проработавшему некоторое время на предприятии, предложили повышение в должности. Работники отдела кадров запросили у него диплом о высшем техническом образовании. При изучении представленного документа у них возникли сомнения в его подлинности, поэтому специалист по кадрам направила запрос в соответствующий университет для проверки подлинности. В поступившем ответе сообщалось, что указанный в запросе мужчина в данном учебном заведении не обучался и никакие документы на его имя университетом не выдавались.

Сотрудники милиции изъяли диплом, а также приложение к нему и направили на экспертизу.

В ходе исследования было установлено, что бланки диплома Российской Федерации и приложения к нему изготовлены не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Знаки серийных номеров выполнены способом электрофотографической печати, а остальные изображения бланков нанесены способом плоской офсетной печати, элементы защиты имитированы.

Мужчина пояснил, что ранее работал строителем в России, где познакомился с будущей женой. Спустя время тесть посоветовал ему получить высшее образование для карьерного роста, а вскоре подарил диплом.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com